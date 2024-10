Pallamano Femminile / Torna la squadra senior della Polisportiva Cingoli: disputerà la Serie B Cup (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La squadra, allenata dagli storici allenatori Cocilova e Analla, parteciperà alla terza divisione nazionale Femminile, a 4 stagioni dall’ultima Serie A1 Cingoli, 23 ottobre 2024 – Dopo 4 stagioni di assenza, la Polisportiva Cingoli Torna ad allestire una formazione senior di Pallamano Femminile. La società di via Cerquatti, infatti, ha iscritto una sua squadra nel campionato di Serie B Cup Femminile, divisione di partenza dell’handball in rosa. Il roster, allenato da Albano Cocilova e Nicolas Analla, due tecnici di riferimento per il settore, è formato interamente da atlete nate nel vivaio cingolano. La storia della Pallamano Femminile cingolana Se la Pallamano a Cingoli ha avuto il suo boom, infatti, lo si deve al settore Femminile. .com - Pallamano Femminile / Torna la squadra senior della Polisportiva Cingoli: disputerà la Serie B Cup Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La, allenata dagli storici allenatori Cocilova e Analla, parteciperà alla terza divisione nazionale, a 4 stagioni dall’ultimaA1, 23 ottobre 2024 – Dopo 4 stagioni di assenza, laad allestire una formazionedi. La società di via Cerquatti, infatti, ha iscritto una suanel campionato diB Cup, divisione di partenza dell’handball in rosa. Il roster, allenato da Albano Cocilova e Nicolas Analla, due tecnici di riferimento per il settore, è formato interamente da atlete nate nel vivaio cingolano. La storiacingolana Se laha avuto il suo boom, infatti, lo si deve al settore

