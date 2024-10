Napoli-Lecce: Meret torna tra i pali, Conte studia nuovi cambi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Meret e Olivera pronti per il Lecce: novità nella formazione del Napoli Sabato alle 15, il Napoli sfiderà il Lecce allo stadio Maradona, in una partita che segnerà il ritorno di Alex Meret tra i pali dopo l’infortunio subìto contro la Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico Antonio Conte sta valutando alcuni cambi di formazione, con due novità già decise: Meret è pronto a riprendersi il suo posto da titolare, mentre Mathías Olivera è pronto a tornare sulla sinistra dopo essere partito dalla panchina nella gara contro l’Empoli. Conte prepara il Napoli per la sfida al Lecce Durante gli allenamenti, Conte sta lavorando intensamente non solo sull’aspetto tattico e atletico, ma anche su quello mentale. La squadra sembra essere pienamente connessa con il tecnico: i calciatori seguono le sue indicazioni e si sentono coinvolti nelle sue idee. Napolipiu.com - Napoli-Lecce: Meret torna tra i pali, Conte studia nuovi cambi Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024)e Olivera pronti per il: novità nella formazione delSabato alle 15, ilsfiderà ilallo stadio Maradona, in una partita che segnerà il ritorno di Alextra idopo l’infortunio subìto contro la Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico Antoniosta valutando alcunidi formazione, con due novità già decise:è pronto a riprendersi il suo posto da titolare, mentre Mathías Olivera è pronto are sulla sinistra dopo essere partito dalla panchina nella gara contro l’Empoli.prepara ilper la sfida alDurante gli allenamenti,sta lavorando intensamente non solo sull’aspetto tattico e atletico, ma anche su quello mentale. La squadra sembra essere pienamente connessa con il tecnico: i calciatori seguono le sue indicazioni e si sentono coinvolti nelle sue idee.

