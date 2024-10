Movieplayer.it - Mani nude, la recensione: non chiamatelo Fight Club italiano. La storia di Paola Barbato è molto di più

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Mauro Mancini adatta il romanzo della regina del thrillerprendendo una propria strada personale, che funziona solo a tratti. Bravissimo Francesco Gheghi accanto a un intenso Alessandro Gassmann. Abbiamo letto da più parti la definizione diper descrivere, ma è un richiamo che stastretto allaimmaginata dae portata sullo schermo da Mauro Mancini nel film presentato alla Festa del Cinema di Roma. Quindi, nel raccontarvi come è stato portato avanti questo adattamento dobbiamo fare un'operazione mentale necessaria, quanto difficile: allontanarci dal romanzo datato 2008, riletto e ri-apprezzato per l'occasione, dimenticarlo in qualche modo, per astrarci da esso e capire fino in fondo se l'operazione di traduzione per lo schermo sia ugualmente efficace, pur con le sue libertà