Maltempo, è ancora emergenza: scatta l’allerta rossa in Veneto, arancione in tre regioni (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Temporali, piogge e forti raffiche di vento continuano a colpire l’Italia dopo una intensa serie di eventi meteorologici avversi. Per oggi, 23 ottobre, è stata emessa un’allerta meteo rossa per il Veneto, mentre altre tre regioni si trovano sotto allerta arancione e sette sotto allerta gialla.Leggi anche: “Italia razzista”, l’accusa dell’Europa. Meloni s’infuria, stupore di Mattarella Una corrente umida e instabile, proveniente da sud, si muoverà attraverso le regioni tirreniche, portando Maltempo dapprima sulla Sardegna e successivamente al centro Italia, fino a interessare anche le zone settentrionali. Sulla base delle attuali previsioni, il Dipartimento della Protezione Civile, collaborando con le regioni interessate, ha diffuso un avviso per condizioni meteorologiche sfavorevoli. Thesocialpost.it - Maltempo, è ancora emergenza: scatta l’allerta rossa in Veneto, arancione in tre regioni Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Temporali, piogge e forti raffiche di vento continuano a colpire l’Italia dopo una intensa serie di eventi meteorologici avversi. Per oggi, 23 ottobre, è stata emessa un’allerta meteoper il, mentre altre tresi trovano sotto allertae sette sotto allerta gialla.Leggi anche: “Italia razzista”, l’accusa dell’Europa. Meloni s’infuria, stupore di Mattarella Una corrente umida e instabile, proveniente da sud, si muoverà attraverso letirreniche, portandodapprima sulla Sardegna e successivamente al centro Italia, fino a interessare anche le zone settentrionali. Sulla base delle attuali previsioni, il Dipartimento della Protezione Civile, collaborando con leinteressate, ha diffuso un avviso per condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - ancora allerta rossa in Veneto - 8.23 Il maltempo continua a creare disagi sulla Penisola: oggi è allerta rossa in Veneto e arancione in Emilia-Romagna, Lombardia e Sardegna. In Calabria chiesto lo stato di emergenza: sulla regione è caduto ieri in meno di 12 ore l'equivalente ... (Televideo.rai.it)

Maltempo - allerta meteo rossa in Veneto per temporali e arancione in tre regioni mecoledì 23 ottobre - Per la giornata di mercoledì 23 ottobre, la Protezione civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando allerta meteo rossa su Veneto, allerta arancione su Sardegna, Emilia Romagna e Lombardia, gialla su diverse altre ... (Fanpage.it)

Maltempo - scatta allerta rossa in Veneto : arancione in tre regioni - (Adnkronos) – Temporali, piogge e raffiche di vento flagellano ancora l'Italia dopo una prima, forte ondata di maltempo. E, per… L'articolo Maltempo, scatta allerta rossa in Veneto: arancione in tre regioni proviene da Quotidiano Rosso di Sera. (Rossodisera.eu)