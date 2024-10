LibanoIdf ordina l' evacuazione di Tiro

Libano,Idf ordina l'evacuazione di Tiro (Di mercoledì 23 ottobre 2024) 9.00 Nuovo ordine di evacuazione israeliano in Libano, questa volta per la città di Tiro, in vista di nuovi raid aerei. Il portavoce in lingua araba dell'Idf, Adraee, si rivolge ai residenti su X e pubblica una mappa delle zone più a rischio. "Dovete allontanarvi immediatamente dall'area contrassegnata in rosso e dirigervi a nord verso il fiume Awali. Chiunque si trovi vicino a personale, strutture e armi di Hezbollah sta mettendo in pericolo la propria vita". Tiri Hezbollah e sirene a Tel Aviv. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) 9.00 Nuovo ordine diisraeliano in Libano, questa volta per la città di, in vista di nuovi raid aerei. Il portavoce in lingua araba dell'Idf, Adraee, si rivolge ai residenti su X e pubblica una mappa delle zone più a rischio. "Dovete allontanarvi immediatamente dall'area contrassegnata in rosso e dirigervi a nord verso il fiume Awali. Chiunque si trovi vicino a personale, strutture e armi di Hezbollah sta mettendo in pericolo la propria vita". Tiri Hezbollah e sirene a Tel Aviv.

