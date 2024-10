Ilfattoquotidiano.it - La salute è una sfida globale: abbiamo scritto al governo per aiutare Gavi, l’Alleanza per i Vaccini

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) di Luisa Corrà, Serena Iovino, Nahima Zipp In un mondo interconnesso, le crisi come quelle sanitarie non vedono confini e la pandemia di Covid-19 ci ha insegnato che l’isolamento non è un’opzione. A giugno 2024,per i, ha lanciato la sua campagna di rifinanziamento per i prossimi 5 anni, sottolineando l’urgenza di un impegno rinnovato, ambizioso e adeguato alle esigenze del futuro. Come giovani attivisti siamo convinti che il nostro futuro dipenda dall’adozione di una visionedellae l’Italia, con la Presidenza del G7 di quest’anno, ha un’opportunità unica per mostrarsi leader nel promuovere gli investimenti necessari.