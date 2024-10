Gaeta.it - La Commissione Ue attacca il divieto dell’Ungheria sulla carne allevata in laboratorio: ingiustificato e non necessario

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter LaEuropea ha espresso un chiaro disaccordo nei confronti della proposta di legge ungherese che mira a vietare la produzione e la commercializzazione diin. In un parere dettagliato, Bruxelles ha qualificato tale iniziativa come “ingiustificata” e “non necessaria”, evidenziando che al momento non esistono autorizzazioni per prodotti di questo tipo nell’Unione Europea. Questo articolo approfondisce le implicazioni di questo parere e le norme europee che lo disciplinano. La posizione dellaEuropea LaEuropea ha manifestato il suo disappunto nei confronti del disegno di legge ungherese, sottolineando che attualmente non esiste alcun prodotto a base diallevato inautorizzato per la commercializzazione nel mercato europeo.