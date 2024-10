Lettera43.it - Israele conferma l’uccisione di Hashem Safieddine, considerato il successore di Nasrallah

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)hatodiil futuro leader di Hezbollah in seguito aldell’ex segretario generale Hassan. In una dichiarazione rilasciata martedì sera, le Idf hanno affermato che gli attacchi nel sobborgo di Dahiyeh a Beirut del 4 ottobre hanno uccisoe Ali Hussein Hazima, il capo del ramo dell’intelligence del gruppo militante libanese. Hezbollah non ha ancora commentato le dichiarazioni diera a capo del più alto organo decisionale politico di Hezbollah, il Consiglio esecutivo, ed era stato indicato come ildialcuni anni fa. Nel 2006 guidò la ricostruzione della parte meridionale di Beirut, già distrutta dai bombardamenti durante la scorsa invasione israeliana.