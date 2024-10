Ilfattoquotidiano.it - Investita sulle strisce pedonali a Parigi, il marito riceva una notifica che lo avvisa dallo smartwatch di lei ma quando arriva è tardi: morta influencer 31enne

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Amava molto, la città in cui viveva da sei anni e dove ha trovato la morte. Fernanda Carolina Lind Silva, 31 anni, originaria di Santos, in Brasile, è statamentre stava facendo jogging al mattino e stava attraversando le. Oltre 50 mila follower su Instagram, Silva raccontava sui social le sue esperienze di viaggio. Lavorava per una società di commercio. L’incidente è avvenuto martedì 15 ottobre mentre correva. Silva ha riportato gravi ferite al momento dell’impatto, momento che è stato comunicato immediatamente alche laaveva al polso. “L’orologio gli ha inviato una, ‘è accaduto un incidente a Fernanda e tu sei il contatto d’emergenza’”, ha spiegato la sorella di lei, Alina.