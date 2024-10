Laprimapagina.it - Il mostruoso volto degli attuali regimi che massacrano creature innocenti e la complicità di Governi vili e ipocriti

Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) In un anno, nella sola Striscia di Gaza l’esercito israeliano, secondo le stime di Oxfam, ha sterminato almeno 6.000 donne e 11 mila bambini. Oltre 25 mila i bambini rimasti orfani di almeno un genitore, senza contare quelli che hanno subito delle lesioni fisiche permanenti. Il terribile bilancio si aggrava giorno dopo giorno con l’espansione del conflitto in Libano, Cisgiordania e Gerusalemme est. “Gli orribili attentati del 7 ottobre di un anno fa compiuti dai gruppi armati palestinesi, che hanno causato 1.200 vittime tra cittadini israeliani e stranieri – tra cui 282 donne e 36 bambini, con 250 persone prese in ostaggio – si configurano come crimini di guerra, ma niente giustifica la morte violenta di