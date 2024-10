Il messaggio di Mattarella per gli 80 anni de Il Tempo: "Un quotidiano aperto al confronto" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) «Il Tempo» celebra i suoi ottanta anni. Un giornale storico, che nacque con la liberazione della Capitale, per la felice intuizione di Renato Angiolillo, che ne fece un quotidiano aperto al dialogo e al confronto. Da quel giorno, sotto la guida dello stesso Angiolillo e, poi, di Gianni Letta - per citare i due direttori più longevi - ha rappresentato una voce ascoltata e prestigiosa nel panorama della stampa romana e nazionale, ospitando firme di grande autorevolezza: Vitaliano Brancati, Emilio Cecchi, Guido Piovene, Alberto Moravia, Mario Praz, Ettore Paratore, Giovanni Mosca, Igor Man, Gianluigi Rondi, Silvio D'Amico e tantissimi altri. Rispetto a quelle stagioni, la stampa quotidiana sembra oggi soffrire di difficoltà di sistema, legate ai costi di produzione e alla concorrenza con altri media, apparsi in tempi recenti. Iltempo.it - Il messaggio di Mattarella per gli 80 anni de Il Tempo: "Un quotidiano aperto al confronto" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) «Il» celebra i suoi ottanta. Un giornale storico, che nacque con la liberazione della Capitale, per la felice intuizione di Renato Angiolillo, che ne fece unal dialogo e al. Da quel giorno, sotto la guida dello stesso Angiolillo e, poi, di GiLetta - per citare i due direttori più longevi - ha rappresentato una voce ascoltata e prestigiosa nel panorama della stampa romana e nazionale, ospitando firme di grande autorevolezza: Vitaliano Brancati, Emilio Cecchi, Guido Piovene, Alberto Moravia, Mario Praz, Ettore Paratore, GiovMosca, Igor Man, Gianluigi Rondi, Silvio D'Amico e tantissimi altri. Rispetto a quelle stagioni, la stampa quotidiana sembra oggi soffrire di difficoltà di sistema, legate ai costi di produzione e alla concorrenza con altri media, apparsi in tempi recenti.

