Gaza, le immagini dell'esodo dal nord della Striscia: decine di migliaia di persone si muovono in mezzo a distruzione e macerie (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Circa 20mila palestinesi hanno evacuato nelle ultime ore la zona di Jabalia, nella Striscia di Gaza settentrionale, devastata da settimane di attacchi dell'esercito israeliano. E da, riferiscono gli operatori sanitari, un "assedio totale" durato giorni che ha portato allo stremo la popolazione. Le immagini girate dal drone sono state diffuse dall'esercito israeliano e mostrano l'esodo di migliaia di civili, circondati da macerie e devastazione L'articolo Gaza, le immagini dell'esodo dal nord della Striscia: decine di migliaia di persone si muovono in mezzo a distruzione e macerie proviene da Il Fatto Quotidiano.

