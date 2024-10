Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli insieme in un hotel a Roma, la giornalista conferma: “C’è una liaison” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Marialuisa Jacobelli, giornalista sportiva, conferma di avere una relazione con Francesco Totti, da 3 anni legato alla compagna Noemi Bocchi. “Sì, c’è una liaison”, ha rivelato il celebre volto del giornalismo sportivo al settimanale Gente. Fanpage.it - Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli insieme in un hotel a Roma, la giornalista conferma: “C’è una liaison” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)sportiva,di avere una relazione con, da 3 anni legato alla compagna Noemi Bocchi. “Sì, c’è una”, ha rivelato il celebre volto del giornalismo sportivo al settimanale Gente.

