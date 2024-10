Ilrestodelcarlino.it - Falconara, urlo di gioia. In Abruzzo è un trionfo

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) montorio al vomano 0t-trade 3 Parziali 22-25, 16-25, 23-25 Arbitri: Morelli e Perazzetti La neopromossa Volley Game espugna Montorio.fa la voce grossa inviolando la palestra comunale di Montorio al Vomano in tre set. La Falco vola in. I ragazzi di coach Persico non si intimoriscono chiudendo la contesa a proprio favore in tre set e conquistando tre punti che galvanizzano tutto l’ambiente. "Il risultato finale non deve ingannare - racconta l’allenatore dei falconaresi -. Il primo e terzo set sono stati complicati, loro bravi al centro, noi facevamo fatica a prendere le misure. Poi abbiamo iniziato a spingere sull’acceleratore e siamo stati bravi nel terzo set a tenere duro alla loro reazione spinti da un pubblico caloroso. Sono tre punti veramente importanti per il nostro cammino’’.