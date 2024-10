Escherichia coli negli hamburger McDonald’s, l’allarme di Pregliasco: “È tra i ceppi più pericolosi” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il ceppo di Escherichia coli che negli Usa ha infettato 49 persone dopo un pasto consumato da McDonald’s, è quello denominato O157:H7, considerato fra i batteri più pericolosi. Dopo quanto accaduto, i Cdc americani hanno lanciato l’allerta su una “grave epidemia” di Escherichia coli in 10 Stati Usa, dove si sono registrati finora 10 ricoverati, un anziano morto e un bimbo in ospedale con complicazioni da sindrome emolitico-uremica (Seu). A spiegare la pericolosità di questo ceppo all’Adnkronos è il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva dell’università Statale di Milano. Thesocialpost.it - Escherichia coli negli hamburger McDonald’s, l’allarme di Pregliasco: “È tra i ceppi più pericolosi” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il ceppo dicheUsa ha infettato 49 persone dopo un pasto consumato da, è quello denominato O157:H7, considerato fra i batteri più. Dopo quanto accaduto, i Cdc americani hanno lanciato l’allerta su una “grave epidemia” diin 10 Stati Usa, dove si sono registrati finora 10 ricoverati, un anziano morto e un bimbo in ospedale con complicazioni da sindrome emolitico-uremica (Seu). A spiegare latà di questo ceppo all’Adnkronos è il virologo Fabrizio, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva dell’università Statale di Milano.

