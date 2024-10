Gaeta.it - Divieto di attività marine nel golfo del Tigullio: la Capitaneria di porto prende provvedimenti

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante misura di sicurezza è stata attuata dalladidi Santa Margherita Ligure, che ha dichiarato unper tutte lein un’area specifica deldel. Questa decisione è stata presa a seguito di recenti eventi franosi che hanno interessato la zona e ha come obiettivo principale la tutela della sicurezza pubblica per i praticanti della pesca e per coloro che praticano sport acquatici. Motivazioni dele zone interessate A causa di movimenti franosi avvenuti nei mesi passati, un tratto di mare sottostante la collina delle Grazie, compreso tra gli Scogli di Chiavari e Zoagli, è stato designato come zona di. Questo provvedimento comun’area sottomarina entro un raggio di 50 metri dalla costa, e si estende lungo una parte significativa della riviera.