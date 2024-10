Da Gesù a Fidel Castro passando da Cleopatra: i protagonisti delle “Lezioni di Storia” al Teatro Donizetti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ribelli, sovversivi, controversi, rivoluzionari. Sono proprio i ribelli le figure che saranno al centro della seconda edizione di “Lezioni di Storia”, ciclo di incontri ideato da Edizioni Laterza in collaborazione con la Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo e con il sostegno di Cassa Lombarda. Cinque appuntamenti in programma il sabato mattina al Teatro Donizetti dal 18 gennaio al 1° marzo 2025. La seconda edizione arriva dopo il successo della prima, avvenuta ad inizio 2024 che ha visto la partecipazione del Prof. Barbero, professore amato soprattutto dai giovanissimi. Una dei grandi pregi dell’edizione bergamasca degli incontri di “Lezioni di Storia” è la grande partecipazione dei giovanissimi. Quest’anno sono già avvenute ben 700 adesioni di studenti, un risultato ragguardevole che dimostra quanto la Storia sia fondamentale e di interesse anche per le nuove generazioni. Bergamonews.it - Da Gesù a Fidel Castro passando da Cleopatra: i protagonisti delle “Lezioni di Storia” al Teatro Donizetti Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ribelli, sovversivi, controversi, rivoluzionari. Sono proprio i ribelli le figure che saranno al centro della seconda edizione di “di”, ciclo di incontri ideato da Edizioni Laterza in collaborazione con la Fondazionedi Bergamo e con il sostegno di Cassa Lombarda. Cinque appuntamenti in programma il sabato mattina aldal 18 gennaio al 1° marzo 2025. La seconda edizione arriva dopo il successo della prima, avvenuta ad inizio 2024 che ha visto la partecipazione del Prof. Barbero, professore amato soprattutto dai giovanissimi. Una dei grandi pregi dell’edizione bergamasca degli incontri di “di” è la grande partecipazione dei giovanissimi. Quest’anno sono già avvenute ben 700 adesioni di studenti, un risultato ragguardevole che dimostra quanto lasia fondamentale e di interesse anche per le nuove generazioni.

