Gravidanzaonline.it - Cos’è il test M-CHAT per la diagnosi precoce dell’autismo?

Leggi tutta la notizia su Gravidanzaonline.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) In Italia secondo i dati dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù più di 1 bambino su 77 nell’età tra 7 e 9 anni ha un disturbo dello spettro autistico. Una condizione complessa e articolata che non è, come erroneamente si pensava in passato, la conseguenza di conflitti familiari ed errori educativi. È, invece, una condizione che ha una base genetica sulla quale si inseriscono fattori ambientali di vario tipo. L’aspetto fondamentale su cui porre l’attenzione, anche considerando l’aumento dei casi di autismo, è legato alla. A questo proposito la letteratura scientifica internazionale, come riportato dal Ministero della Salute, è concorde nell’importanza di riconoscere questa condizione e intraprendere interventi terapeutici (che si basano prevalentemente sulla terapia comportamentale e l’educazione) che sono più efficaci quanto sono più precoci.