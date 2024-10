Cicero (Ancodis): “300 milioni per aumento degli stipendi? La realtà è ben altra, basta usare i numeri a vanvera” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il dibattito sugli stipendi dei docenti è di stringente attualità. Le affermazioni del Ministro Valditara circa un "più alto aumento di stipendio realizzato nella storia italiana" negli ultimi due anni contrastano nettamente con la realtà, come denunciato dal presidente di Ancodis, Rosolino Cicero. L'articolo Cicero (Ancodis): “300 milioni per aumento degli stipendi? La realtà è ben altra, basta usare i numeri a vanvera” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il dibattito suglidei docenti è di stringente attualità. Le affermazioni del Ministro Valditara circa un "più altodio realizzato nella storia italiana" negli ultimi due anni contrastano nettamente con la, come denunciato dal presidente di, Rosolino. L'articolo): “300per? Laè ben” .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pensioni e bonus stipendi, tutti gli aumenti previsti nella Manovra del governo Meloni - La legge di bilancio è arrivata al Parlamento: l'iter di approvazione partirà dalla Camera e si concluderà entro il 31 dicembre ... (fanpage.it)

Stipendi manager pubblici, maxi taglio in arrivo dal 2025 ma solo per le nuove nomine. Tante le eccezioni - La legge di bilancio introduce un tetto ai compensi dei vertici degli enti, delle fondazioni e degli organismi della P.A. che ricevono contributi pubblici. La decurtazione è maggiore di quanto si pens ... (ilfattoquotidiano.it)

L'ultimo aumento netto in busta paga a novembre per alcuni dipendenti - Il mese prossimo torna l'incentivo per chi rinuncia a quota 103, più appetibile per chi ha uno stipendio annuo superiore ai 35mila euro. Tutto quello che c'è da sapere ... (today.it)