Christian Vieri risponde alle accuse di evasione fiscale: "Solo falsità contro di me e le mie società" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L'ex calciatore Christian Vieri, noto per il suo passato nell'Inter e nella Nazionale italiana, ha recentemente citato in giudizio diverse testate giornalistiche e piattaforme online per le notizie false che lo riguardano. Assieme al suo legale, Danilo Buongiorno, Vieri si è dichiarato vittima di una campagna diffamatoria che lo accusa, insieme alle sue società, di avere esposizioni fiscali e bancarie inesistenti. Le repliche di Vieri e del suo avvocato si concentrano sulla necessità di tutelare il proprio onore e l'immagine delle sue società. Vieri denuncia notizie false e diffamatorie Nella sua comunicazione ufficiale, Vieri afferma che tutte le accuse rivolte nei suoi confronti sono infondate e che riconducono a notizie false pubblicate da vari media.

