Chi è davvero Alfred Temptation Island dopo Anna è la single Sofia a informare il pubblico | È giusto che si sappia

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nella serata del 22 ottobre c’è stata l’ultima puntata di. Tra le coppie di quest’ultima edizione la più discussa è stata quella di. E su di lui si è saputo praticamente tutto, infatti è stato svelato chi sarebbe realmente. Un vero e proprio attacco senza esclusione di colpi, che lo ha adesso certamente messo in grosso imbarazzo e che lo ha spaesato. Durante l’appuntamento conclusivo diha detto a Filippo Bisciglia di non essere impegnato in alcuna relazione. Ha avuto una breve frequentazione con la tentatrice, ma non se l’è sentita di andare avanti con lei. Ha anche incontrato, ci sono state delle discussioni e da parte del giovane sono arrivate anche delle scuse. Eppure le cose non sembrerebbero essere andate così. Leggi anche: “È successo un mesequel falò”.