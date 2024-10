Captain America: Brave New World, potrebbe essere stata rivelata la durata del film (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Captain America: Brave New World, potrebbe essere stata rivelata la durata del film Una presunta durata per Captain America: Brave New World sta circolando online. Sebbene ciò non verrà probabilmente confermato prima dell’inizio dell’anno prossimo, @Cryptic4KQual, che in genere è puntuale quando si tratta di questo tipo di informazioni, ha sentito dire che la prima apparizione sul grande schermo di Sam Wilson nei panni della Sentinella della Libertà durerà circa 2 ore e 15 minuti. Se fosse vero, si tratterebbe di una durata abbastanza standard per i Marvel Studios, che di solito superano le 2 ore. A quanto si dice, all’inizio di questo mese si sono svolte alcune nuove proiezioni di prova per Brave New World e le reazioni dei presenti non sono state esattamente positive. A quanto pare, si sono tenute due proiezioni, con i partecipanti divisi in gruppi con un braccialetto verde o rosso. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)NewladelUna presuntaperNewsta circolando online. Sebbene ciò non verrà probabilmente confermato prima dell’inizio dell’anno prossimo, @Cryptic4KQual, che in genere è puntuale quando si tratta di questo tipo di informazioni, ha sentito dire che la prima apparizione sul grande schermo di Sam Wilson nei panni della Sentinella della Libertà durerà circa 2 ore e 15 minuti. Se fosse vero, si tratterebbe di unaabbastanza standard per i Marvel Studios, che di solito superano le 2 ore. A quanto si dice, all’inizio di questo mese si sono svolte alcune nuove proiezioni di prova perNewe le reazioni dei presenti non sono state esattamente positive. A quanto pare, si sono tenute due proiezioni, con i partecipanti divisi in gruppi con un braccialetto verde o rosso.

