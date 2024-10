Cani guida, appello della Scuola: "Si cercano famiglie affidatarie" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Solidarietà è un cucciolo in affido. La Scuola Cani guida di Scandicci cerca famiglie affidatatarie per i piccoli di razza labrador e golden retriever in arrivo. "Abbiamo sempre grande bisogno di tali disponibilità – spiega Massimo Bugianelli, responsabile della Scuola – e particolarmente in questo periodo siamo in difficoltà, anche tenuto conto del numero di cuccioli che dovranno essere affidati nei prossimi mesi". Nei giorni scorsi la Scuola ha aperto le proprie porte sia per far conoscere da vicino le proprie attività sia per dar modo a tutti di acquisire sensibilizzazione nei confronti della problematica della disabilità visiva. All’evento ha preso parte anche la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni. Lanazione.it - Cani guida, appello della Scuola: "Si cercano famiglie affidatarie" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Solidarietà è un cucciolo in affido. Ladi Scandicci cercaaffidatatarie per i piccoli di razza labrador e golden retriever in arrivo. "Abbiamo sempre grande bisogno di tali disponibilità – spiega Massimo Bugianelli, responsabile– e particolarmente in questo periodo siamo in difficoltà, anche tenuto conto del numero di cuccioli che dovranno essere affidati nei prossimi mesi". Nei giorni scorsi laha aperto le proprie porte sia per far conoscere da vicino le proprie attività sia per dar modo a tutti di acquisire sensibilizzazione nei confrontiproblematicadisabilità visiva. All’evento ha preso parte anche la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni.

