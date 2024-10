Thesocialpost.it - Birmingham, evacuato aeroporto per un allarme bomba: paura per alcuni italiani

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Attimi diall’di, in Inghilterra, dove le operazioni sono state temporaneamente sospese a causa di un veicolo sospetto. La polizia delle West Midlands è intervenuta immediatamente per indagare sull’accaduto, mentre l’è statoper motivi di sicurezza. La situazione ha creato grande apprensione soprattutto tra i molti tifosi bolognesi che stavano rientrando a casa dopo aver assistito alla partita del Bologna contro l’Aston Villa in Champions League. Un portavoce della polizia ha dichiarato che l’evacuazione è stata disposta “come misura precauzionale per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale”. Le autorità sono al lavoro per chiarire la natura della minaccia e ripristinare le normali operazioni dell’