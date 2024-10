Lanazione.it - Al Teatro Mecenate di Arezzo La danza che muove, al via la rassegna di danza contemporanea

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 – In continuità con la precedente stagione, nel 2024/25 si conferma aldiLache, ladirivolta ad un pubblico ampio ed eterogeneo, curata da Sosta Palmizi con il contributo del Ministero della Cultura, Regione Toscana, Fondazione CR Firenze; finanziata dall’Unione Europea – Next Generation EU e con il sostegno del Comune di, Fondazione Guido d', UnicoopFirenze – sez. soci. Appuntamento di apertura domenica 27 ottobre alle 17:00: in prima regionale verrà presentato al pubblico aretino perAria, l’ultimo lavoro dedicato alle nuove generazioni firmato da Giorgio Rossi in collaborazione con Savino Maria Italiano.