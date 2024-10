Vandali danneggiano un treno e mandano in tilt la circolazione ferroviaria (Di martedì 22 ottobre 2024) Un raid Vandalico che ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria. È accaduto nel pomeriggio di lunedì 21 ottobre, nella zona di San Giuliano Milanese. Alcuni malviventi hanno danneggiato la porta di un treno impedendo al mezzo di poter proseguire la sua corsa. L'allarme è scattato alle 16 Milanotoday.it - Vandali danneggiano un treno e mandano in tilt la circolazione ferroviaria Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un raidco che ha mandato inla. È accaduto nel pomeriggio di lunedì 21 ottobre, nella zona di San Giuliano Milanese. Alcuni malviventi hanno danneggiato la porta di unimpedendo al mezzo di poter proseguire la sua corsa. L'allarme è scattato alle 16

