Lapresse.it - Usa 2024, Springsteen ed Eminem scendono in campo per sostenere Harris

(Di martedì 22 ottobre 2024) Nelle ultime due settimane della campagna elettorale per Usale superstarina sostegno di Kamala. Fonti della Cnn riferiscono che BrucesarĂ giovedì ad Atlanta al fianco della vicepresidente e di Barack Obama, anche lui impegnato personalmente nella campagna della candidata democratica.parteciperĂ anche a un altro evento elettorale in programma lunedì 28 ottobre a Filadelfia, sempre insieme a Obama. L’ex presidente sarĂ oggi, martedì, anche a Detroit, dove a presentare il suo ingresso sul palco ci sarĂ, in una rara apparizione pubblica.