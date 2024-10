Tragedia a Bologna: l’addio a Federico Asta, noto pasticcere del quartiere Borgo Panigale-Reno (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La comunità di Bologna piange la perdita di Federico Asta, un pasticcere molto stimato che ha lasciato un segno indelebile nel quartiere Borgo Panigale-Reno. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente non solo la sua famiglia, ma anche tutti coloro che hanno avuto modo di apprezzarne il talento e la generosità. A ricordarlo con commozione è la presidente del quartiere, Elena Gaggioli, che ha condiviso alcuni dei suoi ultimi pensieri sulla figura emblematica di Asta. L’impatto di Federico Asta sulla comunità Federico Asta non era solo un nome associato a dolci prelibati, ma un punto di riferimento per tutta la comunità. La sua Pasticceria era conosciuta non solo per i suoi famosi bomboloni e le torte decadenti, ma anche per l’impegno di Asta nel sostenere iniziative locali e eventi del quartiere. Gaeta.it - Tragedia a Bologna: l’addio a Federico Asta, noto pasticcere del quartiere Borgo Panigale-Reno Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La comunità dipiange la perdita di, unmolto stimato che ha lasciato un segno indelebile nel. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente non solo la sua famiglia, ma anche tutti coloro che hanno avuto modo di apprezzarne il talento e la generosità. A ricordarlo con commozione è la presidente del, Elena Gaggioli, che ha condiviso alcuni dei suoi ultimi pensieri sulla figura emblematica di. L’impatto disulla comunitànon era solo un nome associato a dolci prelibati, ma un punto di riferimento per tutta la comunità. La sua Pasticceria era conosciuta non solo per i suoi famosi bomboloni e le torte decadenti, ma anche per l’impegno dinel sostenere iniziative locali e eventi del

Morto “pasticciere dei vip” Federico Asta : era uscito in scooter per donare bomboloni ai volontari a Bologna - Continua a leggere . L'uomo voleva donare i prodotti da forno a coloro che sono arrivati a Bologna per dare una mano. È rimasto vittima di un incidente stradale a Bologna mentre viaggiava in scooter per consegnare alcuni bomboloni ai volontari che lavoravano per ripristinare la sicurezza dopo l'alluvione. (Fanpage.it)

Bologna - muore il pasticcere dei vip Federico Asta : travolto in un incidente stradale - Grazie di tutte le torte Federico, delle merende alle Feste del Quartiere dalla Birra a Santa Viola, dei bomboloni alla Notte Viola e di tutte le volte che ci sei stato sorridente e disponibile», ha aggiunto Gaggioli. È successo ieri sera poco prima delle 22 nella periferia di Bologna. L’incidente si è verificato tra uno scooter di grossa cilindrata Yamaha e un suv, un Honda, che stava svoltando ... (Open.online)

