Tommaso Grossi morto a 14 anni di tumore: "Papa Francesco ha risposto alla sua lettera" (Di martedì 22 ottobre 2024) Tommaso Grossi è morto a 14 anni per una grave forma di tumore. Ne avrebbe compiuti presto 15, ma non ha fatto in tempo. Il suo funerale è stato celebrato al Duomo di Santa Sofia di Lendinara, in provincia di Rovigo, dove viveva con la famiglia. Il ragazzo viene descritto da chi lo conosceva come pieno di energia, con una fede incrollabile e una forza incredibile che lo hanno aiutato ad affrontare la sua terribile malattia. Il parroco del suo paese racconta di quella lettera scritta a Papa Francesco per raccontargli ciò che stava passando. lettera a cui il Pontefice aveva subito risposto.Leggi anche: Prurito insopportabile alle gambe, per i medici è allergia. Poi la diagnosi su una 15enne: "È un tumore" Tommaso Grossi era scout e chierichetto presso la sua comunità. "Aveva un sorriso che trasmetteva pace e gioia vera.

