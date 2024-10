Statali, il «contratto in solitaria Cisl» si avvicina (Di martedì 22 ottobre 2024) Settimana decisiva per il primo «contratto in solitaria della Cisl». Il tavolo sul rinnovo delle Funzioni centrali – fra i cinque contratti del comparto pubblico (funzioni locali, istruzione e ricerca, Statali, il «contratto in solitaria Cisl» si avvicina il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Statali, il «contratto in solitaria Cisl» si avvicina Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Settimana decisiva per il primo «indella». Il tavolo sul rinnovo delle Funzioni centrali – fra i cinque contratti del comparto pubblico (funzioni locali, istruzione e ricerca,, il «in» siil manifesto.

Statali - verso un contratto «in solitaria» : firma solo la Cisl - Davanti al probabile primo contratto separato firmato dalla Cisl, i lavoratori pubblici di Cgil e Uil fanno sentire la loro voce. Per il secondo giorno consecutivo piazza del Popolo è […] The post Statali, verso un contratto «in solitaria»: firma solo la Cisl first appeared on il manifesto. . (Ilmanifesto.it)