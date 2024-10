Giornalettismo.com - Si torna a parlare anche di “fair share” per le reti TLC

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il governo delle contraddizioni si ripete. Mentre è ancora in corso il balletto (interno) sull’eventuale aumento della tassazione sulle plusvalenze da criptovalute e asset digitale, l’esecutivo è alle prese con un’altra questione attinente all’ecosistema delle aziende del tech. Parliamo del cosiddetto “”, ovvero quel contributo che – per legge – si vuole far pagare ai grandi operatori OTT nei confronti delle aziende che si occupano delledi telecomunicazione. E pensare che l’Italia, a più riprese, ha bocciato pubblicamente un’iniziativa legislativa analoga proposta dall’allora Commissario Europeo Breton. LEGGI> Il governo vuole allargare le maglie della tassa sui servizi digitali L’introduzione delpotrebbe arrivare in Italia attraverso una serie di emendamenti alla legge sulla Concorrenza.