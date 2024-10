Seconda Categoria / Girone C: Le Torri Castelplanio e Cupramontana, insieme al comando (Di martedì 22 ottobre 2024) Intervista al vice allenatore del Le Torri Castelplanio Valerio Maccioni. Dopo il Monsano anche il Montoro cambia la guida tecnica: Fabrizi si è dimesso VALLESINA, 22 ottobre 2024 – Seconda Categoria Girone C parla la lingua del Le Torri Castelplanio e del Cupramontana che dopo i successi dell’ultimo turno, la prima 3-2 sull’Arcevia, la Seconda 0-3 in casa dell’Aurora Jesi, ora viaggiano a braccetto sperando di dare continuità a questo inizio di stagione senza dubbio positivo. Non si lascia sfuggire i 3 punti neanche il Chiaravalle e il Monte Roberto che hanno battuto in casa il Senigallia e la Serrana. Expolit firmato Api, doppietta, oltre al sigillo di Tronti dell’Ostra Vetere contro il Borgo Molino. .com - Seconda Categoria / Girone C: Le Torri Castelplanio e Cupramontana, insieme al comando Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) Intervista al vice allenatore del LeValerio Maccioni. Dopo il Monsano anche il Montoro cambia la guida tecnica: Fabrizi si è dimesso VALLESINA, 22 ottobre 2024 –C parla la lingua del Lee delche dopo i successi dell’ultimo turno, la prima 3-2 sull’Arcevia, la0-3 in casa dell’Aurora Jesi, ora viaggiano a braccetto sperando di dare continuità a questo inizio di stagione senza dubbio positivo. Non si lascia sfuggire i 3 punti neanche il Chiaravalle e il Monte Roberto che hanno battuto in casa il Senigallia e la Serrana. Expolit firmato Api, doppietta, oltre al sigillo di Tronti dell’Ostra Vetere contro il Borgo Molino.

