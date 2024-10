Sale sull'autobus senza biglietto e minaccia di morte il controllore: intervengono i carabinieri e lo portano in caserma (Di martedì 22 ottobre 2024) Si è rifiutato di fornire le proprie generalità, minacciando di morte il controllore che era salito sull'autobus per fare il proprio dovere. Così sabato scorso sono dovuti intervenire i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Chieti che hanno denunciato in stato di libertà un Chietitoday.it - Sale sull'autobus senza biglietto e minaccia di morte il controllore: intervengono i carabinieri e lo portano in caserma Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Si è rifiutato di fornire le proprie generalità,ndo diilche era salitoper fare il proprio dovere. Così sabato scorso sono dovuti intervenire idella sezione radiomobile della compagnia di Chieti che hanno denunciato in stato di libertà un

