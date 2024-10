Roma, omicidio Corviale e gambizzazione alla Magliana: un fermo (Di martedì 22 ottobre 2024) Le forze dell’ordine di Roma hanno fermato un uomo sospettato di essere l’autore materiale dell’omicidio di Cristiano Molè, avvenuto al Corviale il 15 gennaio scorso, e del tentato omicidio della Magliana, dove il 15 maggio venne ferito a colpi di pistola Massimiliano Pacchiarotti. L’operazione è stata condotta dalla squadra mobile della questura della Capitale e i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia della procura Romana. Lapresse.it - Roma, omicidio Corviale e gambizzazione alla Magliana: un fermo Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Le forze dell’ordine dihanno fermato un uomo sospettato di essere l’autore materiale dell’di Cristiano Molè, avvenuto alil 15 gennaio scorso, e del tentatodella, dove il 15 maggio venne ferito a colpi di pistola Massimiliano Pacchiarotti. L’operazione è stata condotta dsquadra mobile della questura della Capitale e i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale, coordinati ddirezione distrettuale antimafia della procurana.

