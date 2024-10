Ritrovamento di un cadavere a Jesolo: probabile identificazione di un uomo scomparso (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tragico evento ha scosso la comunità di Jesolo, in provincia di Venezia, dove il recupero di un cadavere rimasto in acqua ha catturato l’attenzione delle autorità locali. I vigili del fuoco, allertati nella mattinata di oggi, hanno effettuato il rinvenimento del corpo all’altezza della foce del fiume Piave, un’azione coordinata dopo la segnalazione ricevuta dalla Guardia costiera. Le informazioni attualmente disponibili suggeriscono che la salma possa appartenere a Gianfranco Zamuner, un uomo di 78 anni, disperso dal 9 ottobre scorso. Il recupero del corpo Oggi, 16 ottobre, alle ore 7:30, una squadra del distaccamento locale dei vigili del fuoco ha operato un delicato recupero del corpo nella zona della foce del fiume Piave a Cortellazzo di Jesolo. Gaeta.it - Ritrovamento di un cadavere a Jesolo: probabile identificazione di un uomo scomparso Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tragico evento ha scosso la comunità di, in provincia di Venezia, dove il recupero di unrimasto in acqua ha catturato l’attenzione delle autorità locali. I vigili del fuoco, allertati nella mattinata di oggi, hanno effettuato il rinvenimento del corpo all’altezza della foce del fiume Piave, un’azione coordinata dopo la segnalazione ricevuta dalla Guardia costiera. Le informazioni attualmente disponibili suggeriscono che la salma possa appartenere a Gianfranco Zamuner, undi 78 anni, disperso dal 9 ottobre scorso. Il recupero del corpo Oggi, 16 ottobre, alle ore 7:30, una squadra del distaccamento locale dei vigili del fuoco ha operato un delicato recupero del corpo nella zona della foce del fiume Piave a Cortellazzo di

