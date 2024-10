Rimozione rifiuti completata al Lungotevere delle Navi: un passo verso nuovi parchi a Roma (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’operazione di Rimozione dei rifiuti nel cantiere del Parco d’affaccio Lungotevere delle Navi è ufficialmente terminata. Questo intervento, svolto dall’Agenzia Municipale AMA, ha visto la luce da ottobre e ha coinvolto la Rimozione di circa 50 tonnellate di detriti in una serie di sei viaggi. Il progetto fa parte di un piano più ampio di riqualificazione urbana che prevede la creazione di cinque nuovi parchi affacciati sul Tevere, destinati a trasformare l’area e restituirla alla cittadinanza. I dettagli della Rimozione dei rifiuti Dal 8 al 22 ottobre, i lavori di Rimozione hanno richiesto l’impiego di un escavatore e di un Bobcat, attrezzature fondamentali per gestire l’ingente quantità di rifiuti rinvenuti nel cantiere. Gaeta.it - Rimozione rifiuti completata al Lungotevere delle Navi: un passo verso nuovi parchi a Roma Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’operazione dideinel cantiere del Parco d’affaccioè ufficialmente terminata. Questo intervento, svolto dall’Agenzia Municipale AMA, ha visto la luce da ottobre e ha coinvolto ladi circa 50 tonnellate di detriti in una serie di sei viaggi. Il progetto fa parte di un piano più ampio di riqualificazione urbana che prevede la creazione di cinqueaffacciati sul Tevere, destinati a trasformare l’area e restituirla alla cittadinanza. I dettagli delladeiDal 8 al 22 ottobre, i lavori dihanno richiesto l’impiego di un escavatore e di un Bobcat, attrezzature fondamentali per gestire l’ingente quantità dirinvenuti nel cantiere.

