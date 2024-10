Ricordi mediterranei: quartetto orobico di Gianluigi Trovesi (Di martedì 22 ottobre 2024) “Ricordi mediterranei”, un concerto di Gianluigi Trovesi, storico mito del jazz italiano, con il suo "quartetto orobico", si svolgerà a Milano nell’ambito del Festival musicale della Creta 2024-25, patrocinato dal Comune di Milano Municipio 6.“Ricordi” che riportano al cuore ciò che merita di Milanotoday.it - Ricordi mediterranei: quartetto orobico di Gianluigi Trovesi Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “”, un concerto di, storico mito del jazz italiano, con il suo "", si svolgerà a Milano nell’ambito del Festival musicale della Creta 2024-25, patrocinato dal Comune di Milano Municipio 6.“” che riportano al cuore ciò che merita di

Gianluigi Trovesi chiude “Le 2 Rive del Jazz” a Costa Volpino con il TrioVesi e Stefano Bertoli - Protagonista per l’ultimo appuntamento a Costa Volpino, proprio in riva al lago d’Iseo al Bar delle Rose (ma in caso di maltempo all’Auditorium Caduti del Lavoro), domenica 8 settembre alle ore 18. Oltre alle sue composizioni, il repertorio comprende alcune Tarantelle e altri brani della tradizione mediterranea, ma anche degli anni Sessanta, senza dimenticare alcune incursioni nella classica, da ... (Bergamonews.it)