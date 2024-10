Re Carlo III: Un viaggio australiano segnato da imprevisti e polemiche (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Recentemente, Re Carlo III d’Inghilterra ha intrapreso un viaggio ufficiale in Australia, che si è rivelato ricco di imprevisti e situazioni che hanno acceso i riflettori sulla monarchia britannica in un Paese dove il dibattito sulla monarchia e la repubblica è molto attuale. Cominciato il 18 ottobre, il tour ha visto il sommo sovrano affrontare non solo eventi ufficiali, ma anche episodi curiosi e situazioni di contestazione sociale. L’episodio dell’alpaca e il saluto alla folla Durante una delle sue visite ufficiali all’Australian War Memorial, Re Carlo III ha vissuto un momento decisamente insolito. Mentre stava salutando la folla, ha avuto un incontro ravvicinato con un alpaca di nome Hefner. Questo alpaca, di nove anni e di proprietà di Robert Fletcher, ha starnutito proprio sulla giacca del re, generando un misto di sorpresa e risate tra i presenti. Gaeta.it - Re Carlo III: Un viaggio australiano segnato da imprevisti e polemiche Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Recentemente, ReIII d’Inghilterra ha intrapreso unufficiale in Australia, che si è rivelato ricco die situazioni che hanno acceso i riflettori sulla monarchia britannica in un Paese dove il dibattito sulla monarchia e la repubblica è molto attuale. Cominciato il 18 ottobre, il tour ha visto il sommo sovrano affrontare non solo eventi ufficiali, ma anche episodi curiosi e situazioni di contestazione sociale. L’episodio dell’alpaca e il saluto alla folla Durante una delle sue visite ufficiali all’Australian War Memorial, ReIII ha vissuto un momento decisamente insolito. Mentre stava salutando la folla, ha avuto un incontro ravvicinato con un alpaca di nome Hefner. Questo alpaca, di nove anni e di proprietà di Robert Fletcher, ha starnutito proprio sulla giacca del re, generando un misto di sorpresa e risate tra i presenti.

