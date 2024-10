Perù: ex presidente condannato a 20 anni di prigione (Di martedì 22 ottobre 2024) Lima (Perù), 22 ott. (LaPresse/AP) – L’ex presidente peruviano Alejandro Toledo è stato condannato a 20 anni e sei mesi di prigione in un caso che coinvolge il gigante brasiliano delle costruzioni Odebrecht, diventato sinonimo di corruzione in America Latina, dove ha pagato milioni di dollari in tangenti a funzionari governativi e altri. Lapresse.it - Perù: ex presidente condannato a 20 anni di prigione Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Lima (), 22 ott. (LaPresse/AP) – L’experuviano Alejandro Toledo è statoa 20e sei mesi diin un caso che coinvolge il gigante brasiliano delle costruzioni Odebrecht, diventato sinonimo di corruzione in America Latina, dove ha pagato milioni di dollari in tangenti a funzionari governativi e altri.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perù - scioperi a oltranza contro la presidente Dina Boluarte. Il suo consenso è all’8% - ma lei non ha intenzione di dimettersi - La presidentessa è nata nel 1962 e dopo la caduta di David Castillo, di cui era vice-presidenta, invece che portare il Paese a nuove elezioni ha deciso contro il volere popolare di assumere la presidenza. E se la scorsa settimana è stato il settore dei trasporti a mobilitarsi, in queste ore sono le scuole a scendere in piazza, dato che il 15 ottobre il Sindicato Unitario de Trabajadores en la ... (Ilfattoquotidiano.it)

Perù - folla ai funerali del controverso ex presidente Alberto Fujimori - Fujimori è stato presidente del Perù dal 1990 al 2000 ed è stato in prigione per la maggior parte degli ultimi 15 anni dopo essere stato condannato per crimini contro l'umanità. Migliaia di sostenitori si sono messi in fila a Lima per visitare la bara del politico, morto di cancro mercoledì all'età di 86 anni. (Liberoquotidiano.it)

Perù - addio a Fujimori : l’ex presidente è morto a 86 anni - Nel 2017 il presidente Pedro Pablo Kuczynski concesse a Fujimori un controverso indulto per motivi di salute, suscitando proteste in tutto il Perù. Con il supporto delle forze armate, riuscì a catturare il leader di Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, nel 1992, infliggendo un duro colpo all’organizzazione. (Velvetmag.it)