Pagelle Milan-Club Brugge, i voti ai protagonisti del match (Di martedì 22 ottobre 2024) I voti, i top e flop ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata di Champions League: Pagelle Milan-Club Brugge I voti, i top e flop del match valido per la 3ª giornata di Champions League 2024/2025: le Pagelle Milan-Club Brugge. Milan (4-2-3-1): Maignan 7; Emerson Royal 6, Gabbia 6.5 (38? st Thiaw sv), Tomori 6, Hernandez 6; Fofana 5.5 Calcionews24.com - Pagelle Milan-Club Brugge, i voti ai protagonisti del match Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 22 ottobre 2024) I, i top e flop aidelvalido per la 3ª giornata di Champions League:, i top e flop delvalido per la 3ª giornata di Champions League 2024/2025: le(4-2-3-1): Maignan 7; Emerson Royal 6, Gabbia 6.5 (38? st Thiaw sv), Tomori 6, Hernandez 6; Fofana 5.5

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

PAGELLE E TABELLINO MILAN-CLUB BRUGGE 3-1 : Reijnders goleador - Loftus-Cheek assente - : Hayen. Dal 60? Chukwueze 7 Pulisic 7 Morata 5,5 – Dal 75? Camarda 7 Leao 6 – Dal 60? Okafor 7 All. All. All. : Sportiello, Torriani; Pavlovi?, Terracciano, Thiaw; Musah, Zeroli; Camarda, Chukwueze, Okafor. A disp. All. v. v. E’ lento e spesso impacciato. v. Ecco i migliori e i peggiori Il Milan batte il Club Brugge, conquistando i primi tre punti in Champions League, grazie ad un eurogol di ... (Calciomercato.it)

Pagelle Milan-Bruges 3-1 : Reijnders stella - Loftus-Cheek assente - Le pagelle di Milan-Bruges, gara valida per la terza partita della prima fase della Champions League 2024-25. Ecco i voti dei rossoneri. (Pianetamilan.it)

Pagelle Milan-Club Brugge 3-1 : voti e tabellino Champions League 2024/2025 - Allenatore: Hayen 6 ARBITRO: Zwayer (Germania) 6 RETI: 34? pt Pulisic, 6? st Sabbe, 16? st Reijnders, 26? st Reijnders. Le pagelle di Milan-Club Brugge 3-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la terza giornata della Champions League 2024/2025. Nel primo tempo la sblocca Pulisic, scatenato con la rete direttamente da calcio d’angolo, e poi c’è anche l’espulsione di ... (Sportface.it)