Anteprima24.it - Neonato morto dopo abusi, madre a processo: medici e carabinieri in aula

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuta oggi l’udienza delche vede imputata J. C., 26 anni, accusata della morte del figlio minore di soli cinque mesi, avvenuta nel gennaio 2022. La donna è difesa dall’avvocato Giorgione che, durante la discussione, ha fatto delle domande che hanno messo in difficoltà i testi del Pm. Durante l’udienza, il giudice ha ascoltato le testimonianze di alcunidel Fatebenefratelli e deicoinvolti nelle indagini. Gli elementi emersi sembrerebbero confermare le gravi accuse di maltrattamenti con conseguenze letali. Secondo l’accusa, la donna avrebbe causato al bambino lesioni multiple, tra cui fratture e traumi cranici, che avrebbero condotto alla morte del piccolo per insufficienza cerebrale acuta. Tra le prove acquisite figurano perizie mediche e testimonianze raccolte dagli inquirenti.