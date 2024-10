Militare dell’esercito disperso durante un addestramento al lago di Bolsena: ricerche in corso (Di martedì 22 ottobre 2024) L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi: durante un'esercitazione, si sono perse le tracce di un Militare al lago di Bolsena. ricerche in corso. Fanpage.it - Militare dell’esercito disperso durante un addestramento al lago di Bolsena: ricerche in corso Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi:un'esercitazione, si sono perse le tracce di unaldiin

“Organizzazione militare per fare stare separati i fratelli Gallagher durante la reunion degli Oasis” : così il Mirror - Una reunion tanto attesa che però vedrebbe Noel e Liam rigorosamente separati. Poi la fonte che ha parlato col Mirror aggiunge che sarebbe allo studio una sorta di “organizzazione militare” per evitare che i due stiano insieme e che “si uniranno per il necessario lavoro promozionale e per i concerti. (Ilfattoquotidiano.it)

Sergente Zuban vittima dell’amianto durante servizio militare - alla vedova risarcimento da 285mila euro - La Corte d'Appello di Trieste conferma la sentenza di primo grado. L'uomo aveva scoperto di essere affetto da mesotelioma nell'ottobre del 2015, dopo l'esposizione da amianto durante il servizio militare negli anni Settanta.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Iran - il missile Jihad e il drone kamikaze 136-B : svelate nuove armi durante la parata militare - "Se ci uniamo e ci stringiamo la mano Israele, usurpatore, assetato di sangue, criminale, che non ha pietà, non potrà continuare a perpetrare i suoi crimini," ha sottolineato il presidente. Il drone kamikaze Shahed 136-B Iranian President Masoud Pezeshkian (R) and commander of the Islamic Revolutionary Guard Corps' Aerospace Force Amir Ali Hajizadeh look on as Iran's new Shahed 136-B drone ... (Quotidiano.net)