Migranti, nel Dl Paesi sicuri attesa norma per ricorso in appello su rimpatri (Di martedì 22 ottobre 2024) Il decreto legge sui Paesi sicuri, approvato lunedì sera in Consiglio dei ministri, potrebbe contenere, secondo quanto apprende LaPresse, la previsione del ricorso alla Corte d’appello contro le ordinanze dei giudici sul trattenimento dei Migranti nei Cpr, che attualmente possono essere impugnate solo in Cassazione. Il testo è atteso al Quirinale. L’ipotesi, secondo quanto riportavano martedì mattina organi di stampa, sembrava essere stata in origine accantonata. Una simile previsione era stata introdotta con il Decreto Flussi per quanto riguarda le richieste di asilo, suscitando l’allarme delle Corti d’appello per l’aumento del carico di lavoro, e quindi sul punto potrebbero esserci perplessità da parte del Colle. Lapresse.it - Migranti, nel Dl Paesi sicuri attesa norma per ricorso in appello su rimpatri Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il decreto legge sui, approvato lunedì sera in Consiglio dei ministri, potrebbe contenere, secondo quanto apprende LaPresse, la previsione delalla Corte d’contro le ordinanze dei giudici sul trattenimento deinei Cpr, che attualmente possono essere impugnate solo in Cassazione. Il testo è atteso al Quirinale. L’ipotesi, secondo quanto riportavano martedì mattina organi di stampa, sembrava essere stata in origine accantonata. Una simile previsione era stata introdotta con il Decreto Flussi per quanto riguarda le richieste di asilo, suscitando l’allarme delle Corti d’per l’aumento del carico di lavoro, e quindi sul punto potrebbero esserci perplessità da parte del Colle.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il decreto migranti del governo con la lista di diciannove «Paesi sicuri» - In assenza di una lista comune dei Paesi sicuri, in questi anni, gli Stati europei si sono mossi in ordine sparso, pur nel rispetto della direttiva del 2013. Ma la sentenza della Corte Ue non si riferisce solo a zone geografiche, ma anche a Paesi che, per esempio, perseguitano i dissidenti politici o le persone omosessuali. (Linkiesta.it)

Migranti - Agenzia Ue asilo : “Paesi sicuri? Con nuovo Patto possibile lista europea comune” - “L’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo è a conoscenza sia della sentenza della Corte di giustizia dell’Ue nel caso in questione, sia dei resoconti dei media sulla decisione del magistrato italiano di considerare che la designazione del Bangladesh e dell’Egitto come paesi di origine sicuri fosse incompatibile con tale sentenza della Corte”, riferisce la portavoce. (Lapresse.it)

Decreto migranti : ecco i 19 Paesi definiti “sicuri” per i rimpatri - Finora il progetto di rinchiudere in Cpr in Albania i migranti giunti sulle nostre coste non ha superato neppure il vaglio della legge italiana. Il Governo spera che, con l’identificazione di Paesi sicuri, si possano ridurre i tempi di permanenza dei migranti sul suolo italiano in attesa di un verdetto. (Velvetmag.it)