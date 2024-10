Thesocialpost.it - Maltempo: allerta rossa per l’esondazione del Po in Veneto, temporali in Sardegna e al Centro-Nord

(Di martedì 22 ottobre 2024) Una nuova ondata dista colpendo l’Italia. Le previsioni annunciano piogge intense eche dallasi sposteranno verso il. La Protezione Civile ha lanciato l’allarme, emettendo un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di mercoledì 23 ottobre.Leggi anche: Ferrara ancora sott’acqua:perdel Po Inla situazione appare particolarmente critica: è stata dichiarataper rischio idraulico lungo le sezioni del fiume Po. Anche la Lombardia, l’Emilia-Romagna e lanon sono al sicuro, dove scatta l’arancione. Per altre regioni, come Umbria, Lazio, Toscana e Sicilia, è stata valutata un’gialla.e rischio idrogeologico Ilporterà rovesci intensi,e raffiche di vento, con rischi idrogeologici soprattutto nelle zone più vulnerabili.