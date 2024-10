Ilfoglio.it - L'Ungheria chiede la revoca dell'immunità per Ilaria Salis

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, gli eurodeputati ungheresi di Fidesz, il partito di Viktor Orbán hanno chiesto dire l', eletta con Alleanza Verdi-Sinistra. Richiesta che ora, come ha dichiarato la presidente del Parlamento Roberta Metsola "è sottoposta alla commissione per gli affari legali". E' stata la stessa eurodeputata ad anticipare la notizia su X con un post in cui auspica che "il Parlamento scelga di difendere lo stato di diritto e i diritti umani, senza cedere alla prepotenza di una 'democrazia illiberale' in deriva autocratica che, per bocca anche dei suoi stessi governanti, in diverse occasioni mi ha già dichiarato colpevole primaa sentenza".