L'ultima notte di Umberto Tozzi è rosa: The Final Tour arriva al Teatro Sociale di Como (Di martedì 22 ottobre 2024) “L’ultima notte rosa, The Final Tour”, la straordinaria Tournée mondiale con cui Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live, dopo il grande successo del debutto a giugno alle Terme di Caracalla di Roma, toccherà anche Como, Teatro Sociale, il 4 aprile Dopo 50 anni di una carriera Quicomo.it - L'ultima notte di Umberto Tozzi è rosa: The Final Tour arriva al Teatro Sociale di Como Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “L’, The”, la straordinarianée mondiale con cuidà il suo addio alla scena live, dopo il grande successo del debutto a giugno alle Terme di Caracalla di Roma, toccherà anche, il 4 aprile Dopo 50 anni di una carriera

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Umberto Tozzi - 18 nuove date per “L’Ultima Notte Rosa - The Final Tour” - I biglietti per le nuove date italiane de “L’Ultima Notte rosa The Final Tour” sono disponibili da oggi, 21 ottobre, alle ore 18. Unlimited News - Notizie dal mondo . it). Prima delle nuove date italiane il tour mondiale prosegue tra novembre 2024 e marzo 2025 in Svizzera, Germania, Austria, Belgio, Canada e Stati Uniti d’America e, dopo i teatri italiani, sarà la volta di Francia, Bulgaria e ... (Unlimitednews.it)

Umberto Tozzi incanta Milano con il suo “L’ultima Notte Rosa The Final Tour” - I dieci brani iconici eseguiti lungo la serata hanno fatto cantare all’unisono i presenti, sottolineando quanto le sue canzoni siano radicate nella cultura musicale italiana. La performance è stata una celebrazione dell’amicizia e della collaborazione artistica, che ha reso il concerto ancora più speciale. (Gaeta.it)

Week-end : A Misinto”Sagra dell’uva”e Patronale - a Bollate la “Semper verd” - a Senago la “Notte Rosa” - Tanti appuntamenti per tutti i gusti anche questa settimana. . . ]. Ecco la consueta selezione di eventi, da venerdì 4 a domenica 6 ottobre 2024: CARONNO PERTUSELLA – Mele per contrastare la sclerosi multipla L’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni Alpini di Caronno e Bariola, Carabinieri in Congedo, Auser, Insieme Donna e Pro Loco, hanno aderito [. (Ilnotiziario.net)