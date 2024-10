Lanazione.it - L’Associazione Nazionale Paracadutisti ha ripulito il monumento ai Caduti

(Di martedì 22 ottobre 2024) Nei giorni scorsi un gruppo della sezione lucchese deld’Italia si è occupato di ripulire e sistemare ilaiche si trova nel parco della Rimembranza di piazzale Verdi. Il, noto come “Faro della vittoria”, è collocato al centro del giardino e consiste in un grosso basamento su cui si erge un’alta colonna squadrata al cui vertice si trovano fasci littori e tricolori, il tutto sormontato da una stella. Davanti si trova il cippo con bassorilievi su cui è posata una grossa pietra delle montagne del Carso. Sul posto hanno effettuato un sopralluogo (nella foto) gli assessori al patrimonio Moreno Bruni e alla cultura Mia Pisano, che stanno portando avanti questo progetto in collaborazione con la sezione lucchese deld’Italia.