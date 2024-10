Juventus-Stoccarda, la moviola live: Conceiçao cade al limite dell'area di rigore, l'arbitro non fischia (Di martedì 22 ottobre 2024) Juventus-Stoccarda è una gara valevole per la terza giornata di Champions League. Allo Stadium di Torino arbitra il norvegese Espen Eskas, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 22 ottobre 2024)è una gara valevole per la terza giornata di Champions League. Allo Stadium di Torino arbitra il norvegese Espen Eskas,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Juventus-Stoccarda sullo 0-0 : palo di Demirovic - Champions League - 3ª giornata Juventus-Stoccarda 0-0 (risultato parziale) 29` - Stoccarda vicinissimo al gol con Demirovic, che colpi... (Calciomercato.com)

LIVE Juventus-Stoccarda sullo 0-0 : Douglas Luiz si ferma nel riscaldamento - al suo posto Thuram - Champions League - 3ª giornata Juventus-Stoccarda 0-0 (risultato parziale) 20` - La Juve risponde con una punizione di Fagioli fuori... (Calciomercato.com)

DIRETTA Champions League - Juventus-Stoccarda 0-0 e Aston Villa-Bologna 0-0 | Occasione per Mittelstadt LIVE - All. Nei precedenti impegni europei, i ‘Villans’ hanno battuto Young Boys e Bayern Monaco. All. Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato. . All. FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-STOCCARDA JUVENTUS (4-3-3): Perin; Savona, Danilo, Kalulu, Cabal; McKennie, Fagioli, Douglas Luiz; Conceicao, Vlahovic, Yildiz. (Calciomercato.it)