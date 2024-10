Gaeta.it - Industria e sostenibilità: Pescara focalizza il futuro con innovazione e cooperazione

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Asi è tenuto un incontro significativo al B7, un evento dedicato ai temi cruciali dell’e del progresso economico. Il dibattito ha visto la partecipazione di illustri relatori e ha posto l’accento sul ruolo fondamentale che sia le imprese che le istituzioni devono svolgere per garantire uninclusivo e sostenibile. Il Presidente di ConfAbruzzo Medio Adriatico, Silvano Pagliuca, ha evidenziato come lasia essenziale per affrontare le sfide future legate alla digitalizzazione e allaambientale. L’importanza dellanell’era della digitalizzazione La, come sottolineato da Pagliuca, è un elemento chiave nella navigazione delle “grandi transizioni” che l’si prepara ad affrontare. Nella sua visione, l’è al centro di questo processo.