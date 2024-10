In viaggio con mio figlio, recensione: un delicato road-movie per un film sui tanti lati dell'autismo (Di martedì 22 ottobre 2024) L'ex interprete di Scandal torna dietro la macchina da presa per raccontare una storia intima, impreziosita da un umorismo coerente e funzionale. In anteprima ad Alice nella Città , e in sala nel 2025 con Bim. Che bella sorpresa In viaggio con mio figlio, il film di Tony Goldwyn presentato in anteprima ad Alice nella Città e che vedremo nelle sale italiane nel 2025. L'attore e regista mette insieme un cast stellare per raccontare una storia semi-autobiografica dello sceneggiatore Tony Spiridakis, per sensibilizzare ancora una volta riguardo ad un tema nevralgico, l'autismo. La chiave per farlo? La stand-up comedy. Molto più che un film sull'autismo Quello che Tony Goldwyn, l'ex Presidente Fitz di Scandal, è riuscito a mettere in piedi come suo nuovo lavoro dietro la macchina da presa - nel suo curriculum oltre a vari Movieplayer.it - In viaggio con mio figlio, recensione: un delicato road-movie per un film sui tanti lati dell'autismo Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L'ex interprete di Scandal torna dietro la macchina da presa per raccontare una storia intima, impreziosita da un umorismo coerente e funzionale. In anteprima ad Alice nella Città , e in sala nel 2025 con Bim. Che bella sorpresa Incon mio, ildi Tony Goldwyn presentato in anteprima ad Alice nella Città e che vedremo nelle sale italiane nel 2025. L'attore e regista mette insieme un cast stellare per raccontare una storia semi-autobiograficao sceneggiatore Tony Spiridakis, per sensibilizzare ancora una volta riguardo ad un tema nevralgico, l'. La chiave per farlo? La stand-up comedy. Molto più che unsull'Quello che Tony Goldwyn, l'ex Presidente Fitz di Scandal, è riuscito a mettere in piedi come suo nuovo lavoro dietro la macchina da presa - nel suo curriculum oltre a vari

